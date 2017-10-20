Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект о господдержке агровузов в РФ
20.10.2017, 16:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам принял решение поддержать законопроект, распространяющий меры государственной поддержки на научные и образовательные учреждения Министерства сельского хозяйства РФ. Об этом сообщил один из авторов документа, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по аграрным вопросам Виктор Кидяев.
«Члены комитета, изучив законопроект, мнения депутатов и отзывы привлеченных экспертов, решили рекомендовать к принятию в первом чтении», - рассказал он.
Законопроект вносит изменения в действующие законы «О развитии сельского хозяйства» и «Об образовании». Он предусматривает, что научные и профессиональные образовательные организации, которые по роду своей деятельности производят и перерабатывают сельхозпродукцию, смогут получать прямую поддержку государства. Включая выделение бюджетных средств – сейчас их могут получать только товаропроизводители, в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства.
Также новый документ подробно описывает особенности образовательных программ в области сельского хозяйства – для среднего, высшего и дополнительного профессионального уровня, в том числе в сфере ветеринарии и сельскохозяйственного землеустройства.
«Участие в работе над законопроектом принимали депутаты нескольких фракций, а вносил на рассмотрение новую редакцию руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Я уверен, что мы сейчас делаем важный шаг не просто для поддержки аграрных вузов, но и в целом для вывода на новый уровень системы обучения высококлассных специалистов сельского хозяйства», - подчеркнул Кидяев.
Ранее вопросы поддержки АПК обсуждались партийцами на Комиссии по контролю за реализацией Предвыборной Программы «Единой России». По ее итогам Председатель Партии, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев дал ряд поручений, направленных на поддержку и развитие агропромышленного комплекса.
Напомним, что «Единая Россия» считает решение проблем аграрного сектора, повышение его конкурентоспособности на мировом рынке, социальное развитие села – стратегической целью политики государства. Сегодня обеспечение внутреннего рынка страны качественным и доступным для населения продовольствием и существенное усиление позиций России на мировых рынках – это только первый, хотя и очень важный шаг в будущее. В Программе Партии подчеркивается важность разработки и внедрения механизмов поддержки приоритетных инвестиционных проектов в АПК, а также обеспечение своевременного доведения средств господдержки до сельхозпроизводителей. Еще одно направление поддержки – обеспечение технической модернизации отечественного сельхозпроизводства и расширение возможности агролизинга.
«Члены комитета, изучив законопроект, мнения депутатов и отзывы привлеченных экспертов, решили рекомендовать к принятию в первом чтении», - рассказал он.
Законопроект вносит изменения в действующие законы «О развитии сельского хозяйства» и «Об образовании». Он предусматривает, что научные и профессиональные образовательные организации, которые по роду своей деятельности производят и перерабатывают сельхозпродукцию, смогут получать прямую поддержку государства. Включая выделение бюджетных средств – сейчас их могут получать только товаропроизводители, в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства.
Также новый документ подробно описывает особенности образовательных программ в области сельского хозяйства – для среднего, высшего и дополнительного профессионального уровня, в том числе в сфере ветеринарии и сельскохозяйственного землеустройства.
«Участие в работе над законопроектом принимали депутаты нескольких фракций, а вносил на рассмотрение новую редакцию руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Я уверен, что мы сейчас делаем важный шаг не просто для поддержки аграрных вузов, но и в целом для вывода на новый уровень системы обучения высококлассных специалистов сельского хозяйства», - подчеркнул Кидяев.
Ранее вопросы поддержки АПК обсуждались партийцами на Комиссии по контролю за реализацией Предвыборной Программы «Единой России». По ее итогам Председатель Партии, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев дал ряд поручений, направленных на поддержку и развитие агропромышленного комплекса.
Напомним, что «Единая Россия» считает решение проблем аграрного сектора, повышение его конкурентоспособности на мировом рынке, социальное развитие села – стратегической целью политики государства. Сегодня обеспечение внутреннего рынка страны качественным и доступным для населения продовольствием и существенное усиление позиций России на мировых рынках – это только первый, хотя и очень важный шаг в будущее. В Программе Партии подчеркивается важность разработки и внедрения механизмов поддержки приоритетных инвестиционных проектов в АПК, а также обеспечение своевременного доведения средств господдержки до сельхозпроизводителей. Еще одно направление поддержки – обеспечение технической модернизации отечественного сельхозпроизводства и расширение возможности агролизинга.
Источник: https://er.ru