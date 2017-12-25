ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2018 году планируется увеличить число территорий для участников программы содействия переселению в Приморье соотечественников, проживающих за рубежом. В списке муниципалитетов, которые готовы принять переселенцев на жительство (а сегодня таких 26), появятся Дальнереченский и Кавалеровский районы.

Об этом заявила директор краевого департамента труда и социального развития Лилия Лаврентьева на итоговой межведомственной комиссии по содействию реализации программы в Приморском крае.

Как и в предыдущие годы, большинство переселенцев отдают предпочтение городским округам. В этом году 406 соотечественников выбрали Артем, 348 – Уссурийск, 289 человек поселились в Находке. Из районов наиболее популярны Надеждинский, Михайловский, Партизанский.

Глава ведомства проинформировала участников комиссии о том, каких результатов удалось достичь за год в работе с бывшими соотечественниками.

В 2017 году Приморский край прибыло более 1,4 тысячи участников программы и их семей. 80% участников программы имеют профессиональное образование или востребованную на региональном рынке труда профессию.

Впервые за последние четыре года наибольший миграционный прирост обеспечили граждане Таджикистана (35,3% в общем количестве граждан, подавших заявление на участие в программе).

«По известным причинам с 2014 по 2016 год основной процент переселенцев составили граждане Украины. В этом году таких 17,4%. 15,2% от общего числа переселенцев – жители Узбекистана, 14% – Армении, 6% – Казахстана», – уточнила Лилия Лаврентьева.

Одной из основных задач программы переселения является привлечение квалифицированных специалистов в экономику Приморья. Безусловно, регион заинтересован в быстром вовлечении соотечественников в трудовую деятельность.

В этом году из общего числа переселенцев – почти тысяча человек трудоспособного возраста. 75% уже заняты трудовой или предпринимательской деятельностью.

Наибольшее число соотечественников работают в торговле, строительстве, сфере обслуживания. Кроме того, соотечественники заняты на транспорте, в сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве, в медицине и образовании.

Служба занятости региона сотрудничает в вопросах трудоустройства переселенцев с АО «Южморрыбфлот», ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод», ЗАО «Михайловский бройлер», ООО «Ратимир», ООО «Птицефабрика «Уссурийская», торговыми предприятия Приморского края.

«За два года 15 бывших соотечественников пришли в образовательные учреждения. 12 врачей различных специализаций, 14 фельдшеров и медицинских сестёр пополнили коллективы учреждений здравоохранения Приморья», – отметила директор департамента.

В этом году существенно активизировались иностранные студенты, проходящие обучение в Приморском крае. 135 молодых людей стали участниками программы, 60% из них выбрали местом жительства Владивосток.

Лилия Лаврентьева напомнила, что для остальных переселенцев краевой центр не является территорией вселения. Исключение составляют участники нового проекта, который появился в этом году.

Проект «Наука» включили в программу с целью привлечения в Приморский край научных работников. В этом году его участниками стали пятеро соотечественников. Четверо из них – преподаватели ВГУЭС, один – сотрудник ДВФУ.