ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Для пассажиров, которые пользуются билетом "Кошелёк" карты "Тройка", разработают специальную программу лояльности. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей официальной странице в соцсети Вконтакте.

Она предусматривает создание системы привилегий. Пассажиры смогут получать скидки и бонусы, которые можно будет использовать в общественном транспорте Москвы, в магазинах, кафе, ресторанах, кинотеатрах и интернет-магазинах.

Планируется организовать несколько видов привилегий. Например, при предъявлении "Тройки" в торговых точках партнёров программы до 10% от покупки будет возвращаться на бонусный счёт. Кроме того, после каждого пополнения кошелька карты на сумму не менее 250 рублей на бонусный счёт пассажиров будет возвращаться 3%.

Оператора, который будет привлекать партнёров, начислять и списывать бонусы, выберут на открытом конкурсе. Конкретные параметры и дату запуска программы лояльности объявят дополнительно.

Реализация программы привлечёт новых пассажиров, а также поможет сократить выпуск бумажных билетов и снизить продажи проездных водителями. Ожидается, что инициатива поспособствует росту количества поездок на всех видах городского транспорта.

Сейчас около 90% пассажиров транспорта Москвы оплачивают проезд картой "Тройка". Это способствует уменьшению расходов на выпуск бумажных билетов. В год город экономит более 2,2 миллиарда рублей благодаря росту популярности "Тройки".

В отличие от бумажных билетов карта надёжна и устойчива к внешним воздействиям. Хранить билеты на ней тоже практичнее. Всего в Москве организовано более 50 тысяч точек прямого и удалённого пополнения "Тройки". Пополнять кошелёк и записывать билеты можно также с помощью мобильного приложения "Метро Москвы" и через сайты партнёров.