Производство рыбной продукции в России выросло на 3,7% – до 3,8 млн тонн
25.12.2017, 18:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Производство рыбной продукции за 11 месяцев 2017 года, по предварительным данным Росстата, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 3,7% и превысило 3,8 млн тонн. В том числе отмечается рост выпуска свежего или охлаждённого рыбного филе и прочего мяса рыб (включая фарш) – на 28,7% до 27,3 тыс. тонн; ракообразных мороженых – на 16,7% до 60,4 тыс. тонн; рыбы мороженой – на 4% до 2799,4 тыс. тонн; рыбных консервов – 1,1% до 189,9 тыс. тонн.
В то же время сократилось производство печени и молок рыб мороженых на 16,7% –до 18,6 тыс. тонн.
В то же время сократилось производство печени и молок рыб мороженых на 16,7% –до 18,6 тыс. тонн.
Источник: Росрыболовство