Прошедший в Москве снегопад стал сильнейшим за последние 100 лет
05.02.2018, 12:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В столице прошёл самый сильный снегопад за 100 лет, рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
Всего с воскресенья выпало 45 сантиметров снега — больше месячной февральской нормы. Сейчас основные дороги расчищены, а транспорт работает без перебоев. «За прошедшие сутки с улиц Москвы вывезено 1,2 миллиона кубометров снега, — отметил Пётр Бирюков. — Работы по уборке снега будут продолжаться. Приняты дополнительные меры, чтобы увеличить количество работающих».
Он также рекомендовал жителям в ближайшие дни пользоваться общественным транспортом, а автомобилистам на дорогах не мешать работе коммунальной техники.
Вслед за улично-дорожной сетью коммунальщики приступили к уборке от снега дворов и крыш домов. «Если работать в соответствии с нормативами, придется девять дней убирать и вывозить снег. Конечно же, у нас такого количества времени нет, будут приняты необходимые меры для того, чтобы город убрать гораздо раньше», — уточнил заммэра.
Вывоз снега осложняют резкое понижение температуры и непрекращающийся снегопад. Так, в ближайшие трое суток ожидаются еще до восьми сантиметров снега, сильный ветер, метель и гололедица. Ночью температура будет опускаться до 15–17 градусов мороза.
Из-за непогоды в московских школах объявлен свободный режим посещения занятий. В усиленном режиме работают медицинские организации московского Департамента здравоохранения.
«В Москве все инженерные системы работают стабильно в штатном режиме. Отключений электроэнергии, тепла и воды нет», — добавил Петр Бирюков.
Более пяти тысяч сотрудников очищают от снега территории возле вестибюлей метро и Московского центрального кольца (МЦК), работники ГУП «Мосгортранс» очистили разворотные кольца, трамвайные пути и стрелочные переводы, а службы Центра организации дорожного движения устраняют повреждения дорожных знаков и неисправности светофоров.
Всего с воскресенья выпало 45 сантиметров снега — больше месячной февральской нормы. Сейчас основные дороги расчищены, а транспорт работает без перебоев. «За прошедшие сутки с улиц Москвы вывезено 1,2 миллиона кубометров снега, — отметил Пётр Бирюков. — Работы по уборке снега будут продолжаться. Приняты дополнительные меры, чтобы увеличить количество работающих».
Он также рекомендовал жителям в ближайшие дни пользоваться общественным транспортом, а автомобилистам на дорогах не мешать работе коммунальной техники.
Вслед за улично-дорожной сетью коммунальщики приступили к уборке от снега дворов и крыш домов. «Если работать в соответствии с нормативами, придется девять дней убирать и вывозить снег. Конечно же, у нас такого количества времени нет, будут приняты необходимые меры для того, чтобы город убрать гораздо раньше», — уточнил заммэра.
Вывоз снега осложняют резкое понижение температуры и непрекращающийся снегопад. Так, в ближайшие трое суток ожидаются еще до восьми сантиметров снега, сильный ветер, метель и гололедица. Ночью температура будет опускаться до 15–17 градусов мороза.
Из-за непогоды в московских школах объявлен свободный режим посещения занятий. В усиленном режиме работают медицинские организации московского Департамента здравоохранения.
«В Москве все инженерные системы работают стабильно в штатном режиме. Отключений электроэнергии, тепла и воды нет», — добавил Петр Бирюков.
Более пяти тысяч сотрудников очищают от снега территории возле вестибюлей метро и Московского центрального кольца (МЦК), работники ГУП «Мосгортранс» очистили разворотные кольца, трамвайные пути и стрелочные переводы, а службы Центра организации дорожного движения устраняют повреждения дорожных знаков и неисправности светофоров.
Источник: https://www.mos.ru