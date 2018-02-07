ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вопрос о планах по открытию летом прямого авиарейса в Нячанг обсуждался на встрече Генерального консула Социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке с главой города Виталием Веркеенко.

Виталий Веркеенко и Хуинь Минь Тинь выразили единое мнение, что новый статус Владивостока в качестве свободного порта, а также федеральный закон о территориях опережающего развития дают новый импульс для развития разностороннего сотрудничества и привлечения инвестиций.

«Развитию добрососедских отношения Вьетнама и Владивостока будет способствовать и организация прямого авиарейса Владивосток – Нячанг, который планируется открыть летом нынешнего года», – подчеркнул генеральный консул Вьетнама во Владивостоке.

Ранее планы по открытию этого авиарейса обсуждались на встрече директора департамента туризма Приморского края Константина Шестакова с представителями авиакомпании VietJet Air. Делегация посетила Приморье осенью прошлого года, чтобы на месте изучить туристский рынок и проработать все вопросы, связанные с организацией нового маршрута.

«Наша компания основана в 2007 году. Свои первые рейсы мы выполняли, имея всего два самолета. Сейчас наш авиапарк насчитывает 45 аэробусов для международных перевозок и 50 единиц техники для внутренних линий. Кроме того, мы заключили договор на покупку 100 боингов. Сегодня мы летаем в Китай, Сингапур, Южную Корею, Таиланд, Малайзию, Мьянму и хотим расширяться дальше за счет включения России в карту полетов», – рассказал представитель VietJet Air До Бинх.

Константин Шестаков отметил, что в прошлом году край посетили более двух тысяч вьетнамских туристов. В свою очередь, по данным департамента туризма, из Приморья во Вьетнам в прошлом году отправились более 15 тысяч человек.

«Мы понимаем, что в настоящий момент рейс будет востребован в большей степени у российских путешественников, но надеемся, что регулярная авиалиния станет дополнительным импульсом и для развития въездного направления из Вьетнама», – подчеркнул глава департамента туризма.