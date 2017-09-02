Психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим в результате схода селевых потоков
02.09.2017, 21:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Психологи МЧС России продолжают оказывать помощь пострадавшим в результате схода селевых потоков в Кабардино-Балкарской Республике.
Работа психологов ведётся по трём основным направлениям: сопровождение эвакуации, в том числе из населенных пунктов, отрезанных от дорожного сообщения (поселок Терскол), оказание экстренной психологической помощи эвакуированным, находящимся в пункте сбора (н.п. Тырныауз) и оказание дистанционной психологической помощи и информационно-психологической поддержки по телефону «горячей линии», открытому на базе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике. Всего экстренная психологическая помощь оказана в 21 случае, а на телефон «горячей линии» поступило 47 звонков.
В настоящее время сотрудники Центра спасательных операций особого риска «Лидер» (далее – ЦСООР «Лидер») прибывших вчера из Московской области, приступили к проведению взрывных работ. Уже было произведено два направленных подрыва, которые позволят ускорить расчистку территорий от селя и обезопасят дальнейшие восстановительные работы. Работу спасателей осложняет сложный ландшафт: крутой склон, около 70 градусов, приходится использовать альпинистское снаряжение.
В пострадавшем районе интенсивно функционирует организованный накануне воздушный мост, к работе на котором привлечено 3 вертолёта от МЧС России и 1 от Росгвардии, ещё один вертолёт МЧС России находится в резерве. Каждый час по воздушному коридору вывозят граждан, пожелавших покинуть пострадавшую от селя территорию, и доставляют в г. Тырныауз, откуда их развозят на автобусах до места вылета (ближайшие аэропорты – г. Нальчик и г. Минводы). На данный момент воздушными судами совершено 22 вылета, эвакуирован 361 человек, из них 67 детей и более 110 иностранных граждан, доставлено свыше 5 тонн грузов.
Напомним, из-за дождей в 2 км западнее населённого пункта Эльбрус сегодня ночью со склона ущелья Адыл-Су сошёл сель на федеральную трассу А-158, повредив 8 участков дорожного полотна и газопровод. Селевой поток разрушил 300 метров дорожного полотна. Нарушено газоснабжение в шести населённых пунктах, где проживают более 5,5 тысяч человек. Прекращено движение автотранспорта с 83 по 93 км федеральной автодороги.
В настоящее время энергоснабжение, нарушенное в населённых пунктах Кабардино-Балкарии из-за схода селя, полностью восстановлено.
Работы по ликвидации последствий схода селя будут проводиться в круглосуточном режиме с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
Работа психологов ведётся по трём основным направлениям: сопровождение эвакуации, в том числе из населенных пунктов, отрезанных от дорожного сообщения (поселок Терскол), оказание экстренной психологической помощи эвакуированным, находящимся в пункте сбора (н.п. Тырныауз) и оказание дистанционной психологической помощи и информационно-психологической поддержки по телефону «горячей линии», открытому на базе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике. Всего экстренная психологическая помощь оказана в 21 случае, а на телефон «горячей линии» поступило 47 звонков.
В настоящее время сотрудники Центра спасательных операций особого риска «Лидер» (далее – ЦСООР «Лидер») прибывших вчера из Московской области, приступили к проведению взрывных работ. Уже было произведено два направленных подрыва, которые позволят ускорить расчистку территорий от селя и обезопасят дальнейшие восстановительные работы. Работу спасателей осложняет сложный ландшафт: крутой склон, около 70 градусов, приходится использовать альпинистское снаряжение.
В пострадавшем районе интенсивно функционирует организованный накануне воздушный мост, к работе на котором привлечено 3 вертолёта от МЧС России и 1 от Росгвардии, ещё один вертолёт МЧС России находится в резерве. Каждый час по воздушному коридору вывозят граждан, пожелавших покинуть пострадавшую от селя территорию, и доставляют в г. Тырныауз, откуда их развозят на автобусах до места вылета (ближайшие аэропорты – г. Нальчик и г. Минводы). На данный момент воздушными судами совершено 22 вылета, эвакуирован 361 человек, из них 67 детей и более 110 иностранных граждан, доставлено свыше 5 тонн грузов.
Напомним, из-за дождей в 2 км западнее населённого пункта Эльбрус сегодня ночью со склона ущелья Адыл-Су сошёл сель на федеральную трассу А-158, повредив 8 участков дорожного полотна и газопровод. Селевой поток разрушил 300 метров дорожного полотна. Нарушено газоснабжение в шести населённых пунктах, где проживают более 5,5 тысяч человек. Прекращено движение автотранспорта с 83 по 93 км федеральной автодороги.
В настоящее время энергоснабжение, нарушенное в населённых пунктах Кабардино-Балкарии из-за схода селя, полностью восстановлено.
Работы по ликвидации последствий схода селя будут проводиться в круглосуточном режиме с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
Источник: http://www.mchs.gov.ru