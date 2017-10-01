ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России под руководством главы чрезвычайного ведомства Владимира Пучкова состоялось оперативное совещание, посвящённое ликвидации последствий аварии на Якутской ГРЭС и восстановлению жизнеобеспечения населения.

В настоящее время во взаимодействии с органами местного самоуправления и другими экстренными службами на месте ЧС и социально значимых объектах организована работа оперативных групп Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия). Ведётся восстановление энергоснабжения, запущены резервные источники питания.

В ходе заседания Пучков распорядился ввести режим ЧС в Якутии и обеспечить оперативное подключение социально значимых объектов и жилых домов к энергоснабжению.

"Вводим режим ЧС на территории республики Саха Якутия. Вызывайте всех руководителей – и в городе Якутске, и во всех районах, где было отключение энергетики. Оперативные группы должны быть на каждом объекте, и обеспечьте поэтапное подключение электроэнергии всех, в первую очередь социально значимых объектов"», - сказал глава МЧС.

Также он подчеркнул, что все соответствующие службы должны в режиме ЧС выполнять возложенные задачи в полном объёме. Он потребовал не допустить размораживания систем отопления, обратив внимание, что в Якутии ночью температура воздуха опускается ниже ноля.

"Если кто забыл, я напомню, что в прошлом уже возникали ситуации, когда мы самолётами Ил-76 МЧС России возили батареи со всей страны на Дальний Восток, поэтому сейчас все системы жизнеобеспечения должны работать стабильно, аварийные ситуации в системе теплоснабжения должны быть исключены, нельзя допустить размораживания систем отопления", - заключил министр.

Он также поручил усилить информирование население о принимаемых мерах и подключении электричества, воды и отопления.

"До населения необходимо довести всю информацию о ходе аварийно-восстановительных работ: планы-графики подключения энергоснабжения, тепла, водоснабжения и других систем жизнеобеспечения. На всех социальных объектах должны работать оперативные группы экстренных и коммунальных служб, чтобы осуществлять контроль подключений и оперативно реагировать на малейшие нарушения в работе систем".

К работам по ликвидации последствий происшествия привлечены более 1000 человек и 350 единиц техники. Дополнительно Пучков потребовал сформировать комплексные мобильные аварийные бригады, которые будут реагировать на заявки населения и руководителей соцобъектов.

В результате происшествия ни одна из шести газотурбин от негативных факторов пожара не пострадала. Сейчас все они поэтапно вводятся в работу. В настоящее время подключены четыре из шести турбин. Кроме того, запущены резервные генерирующие источники питания.