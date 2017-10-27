ОРЕАНДА-НОВОСТИ. К 2018 году городской сервис по ремонту цифровых устройств «Чудо-техники» откроет 15 пунктов приёма гаджетов. Они появятся в семи округах столицы. Отделения будут работать в спальных микрорайонах на северо-западе, севере, востоке, юго-востоке, юге, юго-западе города, а также в центре столицы.

Москвичи смогут отнести туда вышедшие из строя смартфоны, компьютеры, ноутбуки и другую электронику по пути на работу или домой. Для сдачи гаджета в ремонт не надо будет далеко ехать или вызывать курьера.

«Наше исследование московского рынка онлайн-торговли показало, что точки продаж или выдачи заказов есть у 70 процентов работающих в городе интернет-магазинов. При этом в последние годы мы наблюдаем отчётливую тенденцию смещения таких точек из центра в спальные районы, ближе к потребителям. Опросы горожан также свидетельствуют о том, что уровень доверия потребителей к сервисам, у которых есть не только интернет-площадки, но и отделения в городе, значительно выше. К тому же быстрее и удобнее забежать в сервисную точку по пути самому, чем дожидаться курьера», — рассказали в Департаменте информационных технологий города Москвы.

Как добавили в ведомстве, благодаря новым пунктам приёма гаджетов пользователи сервиса «Чудо техники» сэкономят деньги на курьерских услугах.

Сейчас самостоятельно сдать в ремонт цифровую технику можно в сервисном салоне по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 11а, корпус 2. Он открылся в августе этого года. Его специалисты не только принимают на долгосрочный ремонт требующие серьёзной починки цифровые устройства, но и устраняют мелкие поломки смартфонов и планшетов популярных брендов в присутствии клиента.

Кроме того, самый крупный центр по ремонту гаджетов сервиса «Чудо техники» начнёт работать в субботу, 28 октября, у станции метро «Курская» (Яковоапостольский переулок, дом 12, строение 1). Там можно будет починить ноутбуки и моноблоки, а диагностику поломок цифровых устройств различных марок произведут в течение часа.

Всего городской онлайн-агрегатор «Чудо техники» объединяет более 14 легальных сервисных центров, которые смогли пройти строгие процедуры проверки и сертификации, ещё 26 проходят процедуру авторизации. В сервисе «Чудо техники» ремонтируют смартфоны, планшеты, ноутбуки, настольные компьютеры, моноблоки, принтеры и многофункциональные устройства большинства брендов. Полный список можно посмотреть на сайте проекта. Агрегатор работает во всех округах, кроме Зеленограда и ТиНАО.