ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин заявил, что страна доведёт долю малого и среднего бизнеса в экономике до 40% к 2030 году.

"Важным драйвером развития современной экономики является малый, средний бизнес. В ФРГ на долю малого бизнеса приходится более половины ВВП страны. У нас это значительно меньше, к сожалению, но мы ставим перед собой задачу довести уровень малого и среднего бизнеса в России к 2030 году до 40%", — заявил Путин.