Путин: ЕГЭ себя во многом оправдал
20.10.2017, 17:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент России Владимир Путин считает, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России во многом себя оправдал, но такой способ проверки знаний не лишён проблем.
«У нас много споров. Действительно, этот способ выявления знаний [ЕГЭ] себя во многом оправдал, но много и проблем возникает», — сказал глава государства, выступая в ходе заключительной дискуссии заседания клуба «Валдай».
Российский лидер отметил, что «всегда в образовании должен присутствовать элемент творчества», оно не должно быть «конвейерным».
Ранее стало известно, что Путин поддержал инициативу прибавлять к результатам ЕГЭ до 25 баллов за портфолио достижений учащегося.
«У нас много споров. Действительно, этот способ выявления знаний [ЕГЭ] себя во многом оправдал, но много и проблем возникает», — сказал глава государства, выступая в ходе заключительной дискуссии заседания клуба «Валдай».
Российский лидер отметил, что «всегда в образовании должен присутствовать элемент творчества», оно не должно быть «конвейерным».
Ранее стало известно, что Путин поддержал инициативу прибавлять к результатам ЕГЭ до 25 баллов за портфолио достижений учащегося.
Источник: https://minobr.government-nnov.ru