ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин считает, что Единый государственный экзамен в России во многом себя оправдал, но такой способ проверки знаний не лишён проблем.

"У нас много споров. Действительно, этот способ выявления знаний себя во многом оправдал, но много и проблем возникает", — сказал глава государства, выступая в ходе заключительной дискуссии заседания клуба "Валдай".

Российский лидер отметил, что "всегда в образовании должен присутствовать элемент творчества", оно не должно быть «конвейерным».