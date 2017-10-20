Путин: ЕГЭ в России во многом себя оправдал
20.10.2017, 14:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин считает, что Единый государственный экзамен в России во многом себя оправдал, но такой способ проверки знаний не лишён проблем.
"У нас много споров. Действительно, этот способ выявления знаний себя во многом оправдал, но много и проблем возникает", — сказал глава государства, выступая в ходе заключительной дискуссии заседания клуба "Валдай".
Российский лидер отметил, что "всегда в образовании должен присутствовать элемент творчества", оно не должно быть «конвейерным».
Источник: Минобрнауки Томской области