ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государство продолжит обновление сети медицинских учреждений и образовательных центров в малых городах, заявил Президент РФ Владимир Путин нa встрече с участниками Форума малых городов и исторических поселений.

"Мы продолжим обновление сети медицинских учреждений", — сказал Путин. Также, по его словам, к этому нужно добавить и образовательные учреждения.

Глава государства обратил внимание, что такие населённые пункты были включены и в некоторые другие программы поддержки. "Мы нa малые города с населением до 50 тысяч жителей распространили программу "Земский доктор", причём поддержку получат не только врачи, но и фельдшеры, которые приезжают в эти населённые пункты для работы. Эта программа будет полностью финансироваться из федерального бюджета", — сказал Путин.

При этом, по словам Президента РФ, у небольших населённых пунктов, несмотря нa сложности, есть и преимущества. "В малых городах и исторических поселениях и экология получше, чем в крупных мегаполисах, отсутствие пробок и так далее. То есть нечто такое, что современного человека всегда привлекает, нужно только это соответствующим образом подать и создать другие сопутствующие благоприятные факторы для того, чтобы сделать эти населённые пункты привлекательными", — заметил Путин.

Глава государства также посетил Коломенский перинатальный центр, где осмотрел консультативно-диагностическое отделение, центр телемедицины, а также пообщался с пациентками центра.

В центре телемедицины Президент РФ ознакомился с тем, как врачи связываются с коллегами из других аналогичных учреждений. В большинстве крупных перинатальных центров функционирует система единого архивирования. Благодаря ей и видеосвязи врачи могут устроить в случае необходимости дистанционный консилиум. Кроме того, благодаря видеосвязи пациентки из отдалённых населённых пунктов региона также могут получить консультацию специалиста.

"Знаю, что одна из женщин — организатор сегодняшней встречи, так оказалось, что она попала сегодня ночью в этот перинатальный центр и родила девочку. Я думаю, что у нас есть все основания поздравить и молодую маму, и ребёнка с этим событием, пожелать им всего самого доброго", — обратился Путин к участникам форума.