Путин: Государство сделает всё, чтобы талантливые учёные не уезжали из России
09.02.2018, 14:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государство создаст все условия для того, чтобы талантливые молодые учёные остались работать на благо отечественной научной отрасли, которая, несмотря на все текущие сложности, есть и будет частью мирового научного сообщества. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в День российской науки.
В четверг глава государства приехал в Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера Сибирского отделения РАН и побеседовал со студентами. В ходе разговора будущие учёные подняли проблему так называемой "утечки мозгов". По их словам, уже сейчас часть их сверстников задумывается об отъезде за границу для развития учёной карьеры.
"Разумеется, мы всё время об этом думаем, и мы хотим, чтобы талантливые перспективные специалисты оставались в нашей стране. Но мы не будем держать их на цепи, это невозможно и неправильно. Человек имеет право в сегодняшнем мире выбирать себе то место и то занятие, которые ему по душе", - подчеркнул Путин.
Вместе с тем, он напомнил, что за последние годы в 3,7 раза увеличено финансирование научной сферы. Но дело здесь не в цифрах, а в том, по словам Путина, что государство старается создать условия для развития науки. В частности, он напомнил о системе мегагрантов.
"Мы и дальше будем создавать эти условия, мы в этом заинтересованы", - заверил глава государства.
Возвращаясь к теме мегагрантов, Путин напомнил, что примерно половину из них получили иностранные учёные. "Мы ведь тоже иностранцев привлекаем, и они приезжают, и их чуть больше половины среди мегагрантщиков", - сказал Путин.
"Разумеется, российская наука может и будет вне всяких сомнений и вне всяких сложностей текущего дня частью мировой цивилизации и мировой науки", - сказал Президент РФ.
В ходе встречи студенты и Президент РФ поговорили об обучении в "Сириусе", отметив необходимость большей интеграции научных проектов, осуществляемых в этом центре, с научной работой в рамках обучения будущих специалистов в школах и вузах, затронули тему подготовки к ЕГЭ. Глава государства, в частности, отметил, что ЕГЭ, как и другая любая система, нуждается в совершенствовании.
В четверг глава государства приехал в Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера Сибирского отделения РАН и побеседовал со студентами. В ходе разговора будущие учёные подняли проблему так называемой "утечки мозгов". По их словам, уже сейчас часть их сверстников задумывается об отъезде за границу для развития учёной карьеры.
"Разумеется, мы всё время об этом думаем, и мы хотим, чтобы талантливые перспективные специалисты оставались в нашей стране. Но мы не будем держать их на цепи, это невозможно и неправильно. Человек имеет право в сегодняшнем мире выбирать себе то место и то занятие, которые ему по душе", - подчеркнул Путин.
Вместе с тем, он напомнил, что за последние годы в 3,7 раза увеличено финансирование научной сферы. Но дело здесь не в цифрах, а в том, по словам Путина, что государство старается создать условия для развития науки. В частности, он напомнил о системе мегагрантов.
"Мы и дальше будем создавать эти условия, мы в этом заинтересованы", - заверил глава государства.
Возвращаясь к теме мегагрантов, Путин напомнил, что примерно половину из них получили иностранные учёные. "Мы ведь тоже иностранцев привлекаем, и они приезжают, и их чуть больше половины среди мегагрантщиков", - сказал Путин.
"Разумеется, российская наука может и будет вне всяких сомнений и вне всяких сложностей текущего дня частью мировой цивилизации и мировой науки", - сказал Президент РФ.
В ходе встречи студенты и Президент РФ поговорили об обучении в "Сириусе", отметив необходимость большей интеграции научных проектов, осуществляемых в этом центре, с научной работой в рамках обучения будущих специалистов в школах и вузах, затронули тему подготовки к ЕГЭ. Глава государства, в частности, отметил, что ЕГЭ, как и другая любая система, нуждается в совершенствовании.
Источник: Единая Россия