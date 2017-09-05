ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин призвал активизировать работу межправкомиссии России и Мексики, чтобы придать новый импульс отношениям двух стран в сфере экономики. Об этом глава российского государства заявил на встрече с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето.

Президент РФ напомнил, что в декабре этого года исполнится 127 лет со времени установления дипломатических отношений между двумя странами, и на сегодня товарооборот между Россией и Мексикой составляет порядка 2 млрд долларов. При этом если в 2016 году рост этого показателя составлял 7,5%, то за первое полугодие 2017 года товарообороборот вырос на 38%.

В свою очередь президент Мексики отметил, что два государства, несмотря на географическую удалённость, смогли развивать свои отношения на основе дружбы и добросердечности. "Объём наших торговых отношений всё ещё не соответствует тому огромному потенциалу, который есть у наших стран и который надо задействовать для развития инвестиций", - подчеркнул Ньето.