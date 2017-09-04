ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди рассказал, что хочет обсудить текущие вопросы двусторонней повестки и перспективные задачи, а также отметил результаты совместной работы, достигнутые по итогам Петербургского международного экономического форума.

"Я помню ваш визит в Россию совсем недавно в рамках ПМЭФ. Мы хорошо тогда поработали. Надо сказать, что результаты, в том числе нашей с вами работы, безусловно, положительные. Мы поддерживаем постоянные отношения на уровне политических ведомств, внешнеполитических, правительств, активно развиваем военно-техническое сотрудничество", — сказал Путин.

Он также обратил внимание на положительную динамику товарооборота. "В этом году в первом полугодии наблюдается значительный рост — 21,9%. Безусловно, нужно сохранить позитивную тенденцию", — сказал Президент РФ.

По его словам, представители России ждут делегацию из Индии на Восточный экономический форум. "Хочу поблагодарить за неизменное участие Индии в Восточном экономическом форуме на высоком уровне. Будем ждать ваших представителей, вашу делегацию во главе с министром иностранных дел через несколько дней во Владивостоке", — добавил Путин.