ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин отметил восстановление экономической активности между странами СНГ. Объём товарооборота с начала года вырос на 25% и достиг 75 млрд долларов. Об этом глава российского государства заявил на заседании Совета глав СНГ в расширенном составе.

«На заседаниях глав государств Совета первостепенное внимание, как обычно, мы уделяем экономике. В этой связи я хотел бы отметить, что с начала года наблюдается восстановление экономической активности в наших странах. В частности, на 25% вырос объем взаимного товарооборота. Он достиг 75 млрд долларов», - сказал Путин.

По мнению главы государства, для обеспечения дальнейшего устойчивого роста товарообмена между странами СНГ необходимо совершенствовать режим свободной торговли, устранять барьеры на пути движения товаров, упрощать таможенные процедуры, в том числе за счет взаимодействия с Евразийской экономической комиссией.

2017 год объявлен в СНГ Годом семьи, и лидеры стран Содружества примут в среду совместное заявление в поддержку традиционных семейных ценностей. «Данный документ открыт для присоединения и других стран мира, разделяющих зафиксированные в нем принципы», - отметил Президент РФ.

В культурно-гуманитарной сфере, по словам Путина, продолжится практика применения тематических Годов в Содружестве. Так подготовлены решения по объявлению 2019 года Годом книги, а 2020 год будет посвящён 75-летию победы в Великой Отечественной войне. «Нужно достойно отметить эту особую для народов наших стран дату», - подчеркнул глава государства.