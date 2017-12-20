Путин: Переход к банковскому кредитованию в жилищном строительстве решит проблемы обманутых дольщиков
20.12.2017, 21:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин признаёт, что смысл в переходе к банковскому кредитованию в жилищном строительстве есть и делать это нужно, чтобы решить проблему обманутых дольщиков. Такое мнение он высказал на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам
"Перед гражданами и обязательств нет никаких: обманули и дело с концом, исчезли. А банки - это другая история. Банки деньги просто так разбрасывать не будут. Поэтому внимательно нужно к этому подойти, я с вашими озабоченностями согласен, сам об этом упомянул", - сказал глава государства, комментируя опасения одного из участников заседания о том, что застройщики не смогут выжить без денег участников долевого строительства.
При этом президент пообещал ещё раз подумать над предлагаемым изменением законодательства. "Посмотреть, мы ещё раз посмотрим, только чтобы поправки, о которых вы говорите не выхолащивали содержание и суть предложенных мер", - сказал он.
Путин обратил внимание на то, что в России проблемы с обманутыми дольщиками продолжаются с начала 90-х годов. "Это не прекращается никогда, несмотря на наличие здоровых застройщиков. Они сегодня здоровые, а завтра заболели. И дай им бог здоровья, чтобы никто не болел, им помогать нужно. Но перекладывать на плечи граждан постоянно без всякого изменения системы эти риски дальше невозможно", - указал Президент.
Путин добавил, что поднятый бизнесом вопрос о выживаемости самих застройщиков заслуживает внимания.
"Это, действительно, вопрос, который нужно рассмотреть и внимательно к нему отнестись. Это вопрос рисков и кто за эти риски платит. Либо граждане беззащитные (государство не способно их защитить из года в год и потом из государственной казны мы вынуждены всё это гасить так или иначе). Либо это бизнес ответственный, который с пониманием дела относится к своей работе, к своим обязательствам", - заключил он.
"Перед гражданами и обязательств нет никаких: обманули и дело с концом, исчезли. А банки - это другая история. Банки деньги просто так разбрасывать не будут. Поэтому внимательно нужно к этому подойти, я с вашими озабоченностями согласен, сам об этом упомянул", - сказал глава государства, комментируя опасения одного из участников заседания о том, что застройщики не смогут выжить без денег участников долевого строительства.
При этом президент пообещал ещё раз подумать над предлагаемым изменением законодательства. "Посмотреть, мы ещё раз посмотрим, только чтобы поправки, о которых вы говорите не выхолащивали содержание и суть предложенных мер", - сказал он.
Путин обратил внимание на то, что в России проблемы с обманутыми дольщиками продолжаются с начала 90-х годов. "Это не прекращается никогда, несмотря на наличие здоровых застройщиков. Они сегодня здоровые, а завтра заболели. И дай им бог здоровья, чтобы никто не болел, им помогать нужно. Но перекладывать на плечи граждан постоянно без всякого изменения системы эти риски дальше невозможно", - указал Президент.
Путин добавил, что поднятый бизнесом вопрос о выживаемости самих застройщиков заслуживает внимания.
"Это, действительно, вопрос, который нужно рассмотреть и внимательно к нему отнестись. Это вопрос рисков и кто за эти риски платит. Либо граждане беззащитные (государство не способно их защитить из года в год и потом из государственной казны мы вынуждены всё это гасить так или иначе). Либо это бизнес ответственный, который с пониманием дела относится к своей работе, к своим обязательствам", - заключил он.
Источник: Единая Россия