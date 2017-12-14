Путин: Продукция ВПК нужна России, чтобы развивать мирную жизнь, ничего не опасаясь
14.12.2017, 23:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Продукция военно-промышленного комплекса востребована в России не для угроз окружающим, а для мирного и достойного развития самой страны. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями военно-промышленного комплекса и руководителями оборонных предприятий России, сообщает "Интерфакс".
Глава государства отметил актуальность этой темы во все времена. "И не для того, чтобы кому-то угрожать с помощью тех изделий, которые производятся предприятиями ВПК, а для того, чтобы развивать мирную жизнь, чтобы чувствовать себя уверенно, достойно и не оглядываться по сторонам от ужаса оттого, что с нами может в любую секунду произойти", – подчеркнул Путин.
Такой негативной ситуации сейчас нет, отметил Президент РФ и выразил надежду, что благодаря специалистам российского ВПК её никогда и не будет.
"Очень рассчитываю, что задел, который был сделан ветеранами (отрасли), будет подхвачен вами: я здесь вижу молодых людей совсем. Они наверняка не менее талантливы, не менее преданы своему делу и стране", – сказал Путин, обращаясь к собравшимся на встрече.
Глава государства отметил актуальность этой темы во все времена. "И не для того, чтобы кому-то угрожать с помощью тех изделий, которые производятся предприятиями ВПК, а для того, чтобы развивать мирную жизнь, чтобы чувствовать себя уверенно, достойно и не оглядываться по сторонам от ужаса оттого, что с нами может в любую секунду произойти", – подчеркнул Путин.
Такой негативной ситуации сейчас нет, отметил Президент РФ и выразил надежду, что благодаря специалистам российского ВПК её никогда и не будет.
"Очень рассчитываю, что задел, который был сделан ветеранами (отрасли), будет подхвачен вами: я здесь вижу молодых людей совсем. Они наверняка не менее талантливы, не менее преданы своему делу и стране", – сказал Путин, обращаясь к собравшимся на встрече.
Источник: Единая Россия