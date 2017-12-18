ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Производители зерна нуждаются в поддержке государства. Такое мнение в ходе итоговой пресс-конференции в Москве высказал российский президент Владимир Путин.

"Без всяких сомнений, производители зерна нуждаются в поддержке. Она может быть осуществлена разными способами: или с помощью госзакупок, не думаю, что это исключённый вариант, надо подумать, несмотря на то, что в правительстве считают, что это нецелесообразно, надо подумать. Но точно совершенно, о чём мы договаривались с правительством, это речь идёт о субсидировании железнодорожных перевозок", - сказал Путин.

Зерновые интервенции в РФ традиционно используются для стабилизации внутренних цен на зерно. Однако в текущем году они пока не проводились. Вице-премьер Аркадий Дворкович в конце сентября говорил, что правительство РФ считает стимулирование экспорта зерна с экономической точки зрения выгоднее проведения интервенций.

Президент уточнил, что пока не может сказать, принято ли окончательное решение о субсидировании железнодорожных перевозок. "Но оно должно быть принято, и это должно сработать. И это касается как перевозок зерна вообще, так и на экспорт в частности", - добавил Путин.