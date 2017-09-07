ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россия рассматривает возможность строительства железнодорожного моста на Сахалин, заявил в четверг Президент РФ Владимир Путин.

"Предметно изучаем возможность строительства железнодорожного перехода на остров Сахалин", - сказал глава государства, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Президент РФ отметил, что вместе с развитием Северного морского пути модернизация БАМа и Транссиба, реализация других проектов позволит превратить российский Дальний Восток в один из важнейших логистических узлов мира.

Проект транспортного перехода "Сахалин – материк" обсуждался много лет, интенсивные работы начались в 1999-2000 гг. Правительственная экспертиза результатов исследований, проведённая в 2002 году, подтвердила техническую реализуемость и социально-экономическую эффективность проекта. Позднее по заказу министерства транспорта РФ московские институты "Гипростроймост" и "Мосгипротранс" провели исследование целесообразности реализации проекта. В предварительной версии технического задания на проектно-изыскательские работы по строительству перехода отмечалось, что объект может быть возведён в 2017-2024 гг., а стоимость работ оценивалась почти в 450 млрд руб. Профинансировать проект предлагалось на принципах государственно-частного партнёрства, либо на условиях концессионных соглашений. Ожидавшийся срок окупаемости проекта - 35-40 лет.