ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве осуждают действия Пхеньяна, которые нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, и считают, что нагнетание военной риторики вокруг КНДР - это губительный путь, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На наших глазах раскручивается конфронтационная спираль вокруг ядерной программы КНДР. Вы знаете нашу позицию. Мы осуждаем шаги Пхеньяна в нарушение резолюций СБ ООН. Но нагнетание военной риторики - не просто тупиковый, а, уверен, губительный путь", - сказал Путин.

По его словам, все стороны должны проявить сдержанность и искать методы и решения.