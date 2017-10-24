Путин: Развитие цифровой экономики позволит компаниям РФ стать более конкурентоспособными
24.10.2017, 19:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Развитие цифровой экономики и запуск новых бизнес-моделей позволит компаниям РФ стать более конкурентоспособными и укрепит экономику в целом. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме "Россия зовёт!".
"Уверен, развитие цифровой экономики, запуск новых бизнес-моделей позволит российским компаниям стать более конкурентоспособными и в целом диверсифицировать экономику, дать импульс развитию отраслей и рынков, основанных на прорывных технологических решениях, обеспечить более высокие стандарты жизни граждан России", - заявил Путин.
Напомним, что в июле 2017 года председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил программу "Цифровая экономика России" до 2025 года, в рамках которой планируется внедрение высоких технологий в ведущие отрасли экономики. Для реализации программы будет разработан детальный план мероприятий на три года (2018-2020 годы), в котором будут описаны конкретные шаги, ответственные лица и организации, а также объёмы необходимого финансирования. Программа состоит из пяти направлений, посвящённых нормативному регулированию, образованию, кадрам, кибербезопасности, формированию исследовательских компетенций и IT-инфраструктуре.
"Уверен, развитие цифровой экономики, запуск новых бизнес-моделей позволит российским компаниям стать более конкурентоспособными и в целом диверсифицировать экономику, дать импульс развитию отраслей и рынков, основанных на прорывных технологических решениях, обеспечить более высокие стандарты жизни граждан России", - заявил Путин.
Напомним, что в июле 2017 года председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил программу "Цифровая экономика России" до 2025 года, в рамках которой планируется внедрение высоких технологий в ведущие отрасли экономики. Для реализации программы будет разработан детальный план мероприятий на три года (2018-2020 годы), в котором будут описаны конкретные шаги, ответственные лица и организации, а также объёмы необходимого финансирования. Программа состоит из пяти направлений, посвящённых нормативному регулированию, образованию, кадрам, кибербезопасности, формированию исследовательских компетенций и IT-инфраструктуре.
Источник: Единая Россия