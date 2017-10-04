ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Реальные доходы россиян начали восстанавливаться, что очень радует, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя".

Он отметил, что в России идёт процесс восстановления экономики, где наблюдается устойчивый рост. По его словам, растут прямые инвестиции в основной капитал, наблюдается положительный баланс в торговле. Он напомнил о росте золотовалютных резервов Банка России, которые сейчас оцениваются в 400 млрд долларов.

"Начали восстанавливаться реальные доходы населения, что меня очень радует", – подчеркнул Путин.

Он указал на то, что эти положительные тенденции протекают в период исторически самого низкого уровня инфляции в стране, которая составляет 3%, и на фоне самого низкого уровня безработицы – 5%.

Путин также отметил, что стало сокращаться число россиян, проживающих за чертой бедности. При этом глава государства считает необходимыми реформы в сфере социальной политики.

"Мы знаем об этих проблемах и понимаем, что нужно делать", – добавил глава государства.