ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает идею реформы ООН и адаптации её к требованиям сегодняшнего дня. При этом глава государства уверен, что изменения должны быть качественными и при большом согласии.

Путин подчеркнул, что при этом важно, чтобы любые качественные изменения в работе ООН были продуманными и осуществлялись на основе если не согласия всех, то при большом консенсусе участников международного сообщества.

"На открывшейся очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН звучит искренняя тревога по поводу растущего числа вызовов и угроз, с которыми сталкивается мировое сообщество", - констатировал Президент РФ.

По его мнению, в этих условиях ООН остаётся гарантом стабильности и предсказуемости в международных делах, её универсальный характер не подлежит сомнению. "Приоритетом для всех стран должны быть безусловное соблюдение верховенства права, уважение прерогатив Совета Безопасности ООН как органа, несущего главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности", - считает глава государства.

Президент РФ добавил, что ООН должна уделять особое внимание разрешению региональных конфликтов, обеспечению их прочного, устойчивого, долгосрочного урегулирования.