ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государство уделяет приоритетное внимание сохранению здоровья людей и улучшению демографической ситуации. Об этом говорится в приветственном слове Президента РФ Владимира Путина участникам конгресса "Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения", опубликованном на сайте Кремля.

"Очень важно, что эти темы занимают центральное место в повестке вашего конгресса, который объединил на своих площадках большое количество участников — представителей профильных министерств и ведомств, ведущих учёных, экспертов, врачей из многих регионов страны", — сказал он.

Президент также обратил внимание на деятельность "Национальной медицинской палаты", "направленную на консолидацию медицинского сообщества, выработку общих подходов к решению насущных задач, стоящих перед отечественным здравоохранением».

Путин пожелал участникам форума успешной работы.