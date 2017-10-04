ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин призвал мировое сообщество отказаться от политики двойных стандартов в борьбе с международным терроризмом.

"Мы выступаем за комплексный подход противодействию терроризму, распространению его идеологии, финансированию незаконных вооружённых формирований, за отказ от политики "двойных стандартов" в борьбе с главной угрозой современности", – сказал Президент РФ.

"Призываем мировое сообщество к выполнению ключевых резолюций СБ ООН в данной сфере", – отметил глава государства.

Путин обратил внимание на то, что участившиеся теракты, происходящие в различных уголках планеты, свидетельствуют о необходимости общих усилий в сфере противодействия международному терроризму.

"Активные контртеррористические мероприятия в Сирии и Ираке пока не привели к полной ликвидации инфраструктуры и боевого потенциала террористических организаций. Изменив тактику, боевики приступили к созданию новых опорных баз в других государствах и регионах", – заявил Путин.

Он подчеркнул, что в этой связи серьёзную опасность представляют иностранные террористы – боевики, прошедшие идеологическую обработку и диверсионную подготовку в зонах вооружённых конфликтов и возвращающиеся в свои страны, где продолжают осуществлять террористическую деятельность. "Этот кадровый ресурс международного терроризма должен оперативно выявляться и своевременно обезвреживаться", – указал Президент РФ.