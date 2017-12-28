Путин: Рост инвестиций в основной капитал происходит в 21 регионе РФ
28.12.2017, 17:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Объём капиталовложений за последние три года несколько снизился нa фоне кризиса, однако в 21 регионе России фиксируется рост инвестиций в основной капитал, в десяти из них - нa 40% в реальном выражении. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин нa заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах.
"Отмечу, что многое в инвестиционной динамике зависит от региональных управленческих команд. Так, на фоне кризиса объём капиталовложений за последние три года в целом по стране несколько сократился - на 7,9%. При этом в 21 регионе, напротив, зафиксирован рост инвестиций в основной капитал. Причём в 10 лучших субъектах этот рост составил почти 40% в реальном выражении", - цитируют Путина СМИ.
Как отметил глава государства, в числе этих регионов - Амурская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Тульская области, Якутия, Кабардино-Балкария, Ямало-Ненецкий автономный округ.
При этом, как подчеркнул Путин, енеобходимо выявлять наиболее успешные практики по улучшению делового климата в российских регионах. "Важен не только контроль и мониторинг применения нормативных законодательных норм, но выявление наиболее успешных практик по улучшению делового климата. Причём оценку их эффективности должен давать сам бизнес. Во всяком случае, мы должны ориентироваться нa то, что в реальной жизни происходит", - заявил он.
Также Президент РФ поручил правительству и Агентству стратегических инициатив совершенствовать рейтинг инвестклимата в регионах, а также призвал субъекты Федерации ежедневно работать над улучшением условий.
"Рейтинг - это ещё один шаг к большей прозрачности государственного управления, к повышению ответственности власти перед обществом и гражданами. Он уже стал хорошим стимулом для регионов. Добиваться прогресса, работать над своей инвестиционной и управленческой конкурентоспособностью нужно постоянно и ежедневно. Прошу Агентство стратегических инициатив вместе с правительством и деловыми объединениями продолжить эту работу, развивать и совершенствовать национальный рейтинг состояния инвестиционного климата", - сказал он.
"Отмечу, что многое в инвестиционной динамике зависит от региональных управленческих команд. Так, на фоне кризиса объём капиталовложений за последние три года в целом по стране несколько сократился - на 7,9%. При этом в 21 регионе, напротив, зафиксирован рост инвестиций в основной капитал. Причём в 10 лучших субъектах этот рост составил почти 40% в реальном выражении", - цитируют Путина СМИ.
Как отметил глава государства, в числе этих регионов - Амурская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Тульская области, Якутия, Кабардино-Балкария, Ямало-Ненецкий автономный округ.
При этом, как подчеркнул Путин, енеобходимо выявлять наиболее успешные практики по улучшению делового климата в российских регионах. "Важен не только контроль и мониторинг применения нормативных законодательных норм, но выявление наиболее успешных практик по улучшению делового климата. Причём оценку их эффективности должен давать сам бизнес. Во всяком случае, мы должны ориентироваться нa то, что в реальной жизни происходит", - заявил он.
Также Президент РФ поручил правительству и Агентству стратегических инициатив совершенствовать рейтинг инвестклимата в регионах, а также призвал субъекты Федерации ежедневно работать над улучшением условий.
"Рейтинг - это ещё один шаг к большей прозрачности государственного управления, к повышению ответственности власти перед обществом и гражданами. Он уже стал хорошим стимулом для регионов. Добиваться прогресса, работать над своей инвестиционной и управленческой конкурентоспособностью нужно постоянно и ежедневно. Прошу Агентство стратегических инициатив вместе с правительством и деловыми объединениями продолжить эту работу, развивать и совершенствовать национальный рейтинг состояния инвестиционного климата", - сказал он.
Источник: Единая Россия