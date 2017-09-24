ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сельскохозяйственный урожай в этом году побьет предыдущие рекорды, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным.



«Похоже, будет опять рекордный урожай», – подчеркнул глава государства.



Министр подтвердил прогнозы Президента РФ. «Да, начиналось всё не очень хорошо, но сейчас просто идеальные погодные условия для того, чтобы собирать урожай, и урожайность находится на уровне выше прошлого года, и количество потерянного урожая тоже серьёзно уменьшилось», – отметил Орешкин.



Накануне стало известно, что Минсельхоз РФ повысил прогноз сбора зерна в этом году со 110 млн до 116-117 млн тонн. В 2016 году Россия собрала 120,7 млн тонн зерна, в 2015 г. – 104,8 млн тонн, в 2014 г. – 105,3 млн тонн, в 2013 г. – 92 млн тонн.