



"Наши государства могли бы наладить более эффективную кооперацию по освоению космоса, например, достичь договорённости о создании спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли в целях контроля за изменениями климата, защиты окружающей среды и преодоления последствий стихийных бедствий", — заявил Президент РФ. ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин предложил странам БРИКС углубить сотрудничество в сферах космоса, здравоохранения и информационной безопасности. С этими инициативами российский лидер выступил на заседании саммита БРИКС в расширенном составе."Наши государства могли бы наладить более эффективную кооперацию по освоению космоса, например, достичь договорённости о создании спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли в целях контроля за изменениями климата, защиты окружающей среды и преодоления последствий стихийных бедствий", — заявил Президент РФ.

По его мнению, полезным представляется более плотное сотрудничество "пятёрки" в сфере здравоохранения.

"Необходимо сформировать в рамках БРИКС прочную правовую базу в сфере международной информационной безопасности, подумать о том, чтобы наладить взаимодействие в сфере СМИ, в том числе изучить возможность создания общего телеканала "пятёрки", — предложил он.