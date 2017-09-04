Путин: Странам БРИКС нужно углубить сотрудничество по космосу, здравоохранению и СМИ
04.09.2017, 11:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин предложил странам БРИКС углубить сотрудничество в сферах космоса, здравоохранения и информационной безопасности. С этими инициативами российский лидер выступил на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.
"Наши государства могли бы наладить более эффективную кооперацию по освоению космоса, например, достичь договорённости о создании спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли в целях контроля за изменениями климата, защиты окружающей среды и преодоления последствий стихийных бедствий", — заявил Президент РФ.
"Наши государства могли бы наладить более эффективную кооперацию по освоению космоса, например, достичь договорённости о создании спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли в целях контроля за изменениями климата, защиты окружающей среды и преодоления последствий стихийных бедствий", — заявил Президент РФ.
По его мнению, полезным представляется более плотное сотрудничество "пятёрки" в сфере здравоохранения.
"Необходимо сформировать в рамках БРИКС прочную правовую базу в сфере международной информационной безопасности, подумать о том, чтобы наладить взаимодействие в сфере СМИ, в том числе изучить возможность создания общего телеканала "пятёрки", — предложил он.
Источник: Единая Россия