ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Объём задолженности по зарплатам в России превышает 3 млрд рублей, заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании с Правительством РФ.

"У нас 60 тысяч человек в стране вовремя не получают заработную плату, задолженность - почти 3,5 миллиарда рублей", - сказал он.

Президент РФ также попросил главу Министерства труда и соцзащиты РФ Максима Топилина доложить о предпринимаемых мерах по ликвидации задолженности. Топилин сообщил, что с начала текущего года информация о более тысячи случаев задержек с выплатой зарплат передана в правоохранительные органы.

"В этом году мы уже за девять месяцев порядка 1,2 тысячи таких сюжетов передали в следственные органы", - сказал министр. Однако, добавил он, иногда мер административного воздействия оказывается недостаточно.

Путин в свою очередь пообещал дать сигналы правоохранительным органам разобраться с задержками выплат зарплат, назвав такие случаи результатом невнимательного отношения к людям. Он обратил внимание на то, что, например, в сельском хозяйстве уровень задолженности составляет 6%, а в добывающих отраслях – 12%.

"Там что, денег меньше, что ли, чем в сельском хозяйстве? Да нет, конечно. Это говорит о недисциплинированности как минимум, о невнимательном отношении к людям", – подчеркнул Президент РФ.

По мнению Путина, нужно усиливать нормативную базу в этой сфере и в целом уделять данной проблеме больше внимания. "Я соответствующие сигналы ещё дам в Прокуратуру, в Следственный комитет. Повнимательнее", – обратился глава государства к Топилину, добавив, что задолженность по зарплатам в РФ должна быть погашена.