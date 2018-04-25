25.04.2018, 22:05
Путин анонсировал второй набор в программу развития кадрового управленческого резерва
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава государства Владимир Путин объявил о предстоящем втором наборе в программу развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС при Президенте РФ, передаёт "Интерфакс".
"Мы продолжим работу, и в июне будет осуществлён второй набор", - сказал Путин на встрече с первыми выпускниками программы. "Мне бы очень хотелось, чтобы не только семь человек были назначены (и.о. губернаторов) и приступили к работе, но и все вы нашли бы себя в профессии, в карьере", - добавил Президент РФ.
Путин пообещал дальнейшую поддержку выпускникам программы. "Рассчитываю на то, что то время, которое вы потратили на учёбу, даром не прошло и всё это будет обращено для решения важнейших задач, перед которыми стоит страна", - добавил он.
Глава государства поздравил первый выпуск с завершением курса повышения квалификации управленцев. Он напомнил, что из числа выпускников первого набора семь человек уже назначены исполняющими обязанности губернаторов крупных субъектов РФ.
По словам Президента РФ, Россия нуждается в современных, думающих, умеющих формулировать задачи и добиваться их решения специалистах во всех сферах. Путин отметил широкие возможности и большой потенциал выпускников курса. Он также попросил врио губернаторов использовать открытые конкурентные способы отбора управленческих кадров на всех уровнях. "Пожалуйста, при осуществлении своих функций обратите внимание и используйте в своей работе открытые конкурентные способы отбора управленческих кадров на всех уровнях", - обратился он к участникам встречи, среди которых были врио губернаторов Орловской, Ивановской, Самарской, Омской, Нижегородской, Новосибирской областей, а также Ненецкого автономного округа.
"Необходимое влияние в рамках действующего закона, конечно, можно и нужно оказывать на формирование муниципального уровня управления, но и региональный уровень управления должен состоять из амбициозных в хорошем смысле этого слова, нацеленных на конечный результат, любящих свою работу и с уважением относящихся к людям управленцев. Я исхожу из того, что именно таким образом вы будете формировать такие команды", - подчеркнул Президент.
Путин также отметил, что хотел бы обсудить с врио губернаторов корректировку программы обучения в Высшей школе государственного управления РАНХиГС, чтобы программа по подготовке молодых управленцев была более эффективной и более целенаправленной.
"Мы продолжим работу, и в июне будет осуществлён второй набор", - сказал Путин на встрече с первыми выпускниками программы. "Мне бы очень хотелось, чтобы не только семь человек были назначены (и.о. губернаторов) и приступили к работе, но и все вы нашли бы себя в профессии, в карьере", - добавил Президент РФ.
Путин пообещал дальнейшую поддержку выпускникам программы. "Рассчитываю на то, что то время, которое вы потратили на учёбу, даром не прошло и всё это будет обращено для решения важнейших задач, перед которыми стоит страна", - добавил он.
Глава государства поздравил первый выпуск с завершением курса повышения квалификации управленцев. Он напомнил, что из числа выпускников первого набора семь человек уже назначены исполняющими обязанности губернаторов крупных субъектов РФ.
По словам Президента РФ, Россия нуждается в современных, думающих, умеющих формулировать задачи и добиваться их решения специалистах во всех сферах. Путин отметил широкие возможности и большой потенциал выпускников курса. Он также попросил врио губернаторов использовать открытые конкурентные способы отбора управленческих кадров на всех уровнях. "Пожалуйста, при осуществлении своих функций обратите внимание и используйте в своей работе открытые конкурентные способы отбора управленческих кадров на всех уровнях", - обратился он к участникам встречи, среди которых были врио губернаторов Орловской, Ивановской, Самарской, Омской, Нижегородской, Новосибирской областей, а также Ненецкого автономного округа.
"Необходимое влияние в рамках действующего закона, конечно, можно и нужно оказывать на формирование муниципального уровня управления, но и региональный уровень управления должен состоять из амбициозных в хорошем смысле этого слова, нацеленных на конечный результат, любящих свою работу и с уважением относящихся к людям управленцев. Я исхожу из того, что именно таким образом вы будете формировать такие команды", - подчеркнул Президент.
Путин также отметил, что хотел бы обсудить с врио губернаторов корректировку программы обучения в Высшей школе государственного управления РАНХиГС, чтобы программа по подготовке молодых управленцев была более эффективной и более целенаправленной.
Источник: Единая Россия
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