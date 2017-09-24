ОРЕАНДА-НОВОСТИ Владимир Путин обсудил с министрами, как вывести российскую экономику на темпы выше среднемировых



Президент РФ Владимир Путин напомнил о задаче диверсификации производства в сфере оборонно-промышленного комплекса, сообщает ТАСС.



«Мы говорили о том, что существенный рост производительности труда демонстрируют предприятия ОПК, что, разумеется, не может не радовать, но у нас с вами другая еще задача существует – диверсификация этой части нашей экономики», – заявил Путин в субботу на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым и министром экономического развития Максимом Орешкиным.



Президент РФ подчеркнул важность того, чтобы рост производительности труда был обеспечен не только за счет выпуска военной продукции, но и при переходе на продукцию гражданского назначения.



Мантуров в свою очередь подчеркнул, что диверсификация ОПК заложена как один из основных ориентиров во всех государственных программах. Он отметил, что предприятия ОПК имеют хорошие компетенции в медтехнике, продукции для нефтегазового машиностроения и других. «Поэтому по тем параметрам, которые вы поручили реализовать – к 2030 году выйти на параметр 50% производства гражданского сегмента предприятиями ОПК – мы идем с небольшим даже опережением», – отметил глава ведомства.



Мантуров предположил, что к 2020 году объемы производства гражданской продукции ОПК составят 20% вместо плановых 17%.



В ходе встречи глава государства также обсудил с министрами, как вывести экономику на темпы выше среднемировых. Путин отметил, что российская экономика вышла на траекторию «достаточно устойчивого роста». В связи с этим глава государства задал вопрос, насколько устойчивы эти положительные показатели, какие существуют в этой сфере прогнозы, а также «внутренние и внешние риски».



«Самое главное, какие дополнительные меры необходимо предпринять для того, чтобы не только сохранить эту тенденцию, но и добиться того, чтобы на рубеже 2020 года российская экономика вышла на темпы выше среднемировых», – сказал Президент РФ.



В частности, Орешкин доложил Путину о некоторых показателях роста экономики, отметив высокие прогнозные показатели урожая, низкую инфляцию, снижение ипотечных ставок. Так, глава Минэкономразвития прогнозирует рост объемов ипотечного кредитования и снижение ставки ниже 10% к концу года



«Последняя ставка – 11%, но буквально за последний месяц пошло очень серьезное снижение ставок и Сбербанком, и другими крупными российскими банками. Ставки у них уже опустились ниже 10%. Поэтому, я думаю, к концу года фактическая выдача окажется ниже 10%. Это, в том числе, позволит увеличить объемы кредитования», – сказал Орешкин, добавив, что за последние десять лет доступность приобретения жилья для населения увеличилась.



«Сейчас вы об этом сказали, люди будут ждать окончания года», – отреагировал Путин на прогноз министра.



Президент также поинтересовался, как продвигается работа по нескольким программам, в частности по «Инфраструктурной ипотеке». Орешкин сообщил, что детальная карта этой программы отправлена в Кабинет министров ФР, и предстоит переход к ее детальному обсуждению. Он выразил надежду, что к концу первого квартала следующего года эта программа будет готова, и с середины 2018 года ее можно будет активно запускать. Путин в свою очередь указал на необходимость ускорить этот процесс.



Более оперативно, добавил Орешкин, идет работа по программе «Фабрика проектного финансирования» – она уже полностью согласована, финансирование предусмотрено в бюджете 2018 года.



На встрече также обсуждались вопросы, волнующие малый и средний бизнес. «Здесь действительно по контрольно-кассовой технике, как вы и обсуждали, есть предложение перенести обязательное внедрение (ее) для тех малых предприятий, которые занимаются производственным бизнесом, которые не имеют собственных сотрудников и самозанятых, с 1 июля 2018 года на один год», – отметил Орешкин.