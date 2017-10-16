ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Сооронбаю Жээнбекову по случаю его избрания Президентом Киргизской Республики.

В телеграмме глава Российского государства подчеркнул, что итоги голосования подтвердили высокий авторитет, которым Сооронбай Жээнбеков пользуется среди соотечественников, и свидетельствуют о признании его заслуг в решении актуальных вопросов социально-экономического развития Киргизии.

Владимир Путин также отметил, что в России высоко ценят личный вклад Сооронбая Жээнбекова в укрепление стратегического партнёрства и союзничества между Российской Федерацией и Киргизской Республикой.



Совместными усилиями Россия и Киргизия обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, а также конструктивного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и других международных структур, уверен российский лидер.