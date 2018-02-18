ОРЕАНДА-НОВОСТИ Владимир Путин направил телеграмму соболезнования Президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолёта, потерпевшего крушение в провинции Исфаган.



Глава государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате произошедшей трагедии, и желают им мужества и стойкости в этот тяжёлый час.