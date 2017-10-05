Путин назвал народ ключевым деятелем российской истории
05.10.2017, 21:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин 5 октября встретился с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года России-2017" в Государственном Кремлевском дворце. Принимавшие участие во встрече педагоги напомнили Президенту, что несколько лет назад он, отвечая на соответствующий вопрос, сказал, что ключевым деятелем России является Александр III.
"Александр III - выдающийся деятель нашей страны, один из строителей нашего государства. У нас много было выдающихся деятелей. Знаете, так просто показать пальцем очень сложно. Вообще, самое главное действующее лицо - это народ, нужно углубляться в изучение, прежде всего, морально-этических качеств нашего народа. Там сила вся. Там основа основ", - сказал Путин, отвечая на вопрос о ключевом деятеле отечественной истории.
В ходе встречи президент поздравил учителей с профессиональным праздником. Также Путин сделал совместное фото с педагогами.
"Александр III - выдающийся деятель нашей страны, один из строителей нашего государства. У нас много было выдающихся деятелей. Знаете, так просто показать пальцем очень сложно. Вообще, самое главное действующее лицо - это народ, нужно углубляться в изучение, прежде всего, морально-этических качеств нашего народа. Там сила вся. Там основа основ", - сказал Путин, отвечая на вопрос о ключевом деятеле отечественной истории.
В ходе встречи президент поздравил учителей с профессиональным праздником. Также Путин сделал совместное фото с педагогами.
Источник: Единая Россия