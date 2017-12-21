Путин назвал стратегической задачей повышение доступности жилья для россиян
21.12.2017, 15:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Повышение доступности жилья для россиян – стратегическая общенациональная задача. К 2025 году больше половины российских семей должны иметь возможность улучшить жилищные условия. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
"Считаю, что мы вышли на такой уровень, обладаем такими ресурсами, чтобы ставить перед собой стратегическую, общенациональную задачу, я уже говорил об этом несколько раз, а именно: в предстоящие годы значительно повысить доступность жилья для наших граждан и прежде всего для молодых семей", - цитирует главу государства "Интерфакс".
Путин отметил, что сегодня 35% российских семей по экспертным оценкам имеют реальную возможность улучшить жилищные условия с помощью банковских кредитов. "К 2025 году их должно стать больше половины", - сказал он.
При этом задолженность по ипотечным кредитам в РФ, по его словам, не вызывает опасений. "У нас в целом показатели хорошие. Они не внушают никаких опасений. Задолженность в России по ипотеке составляет 5% ВВП", - констатировал Путин. Глава государства также привёл в сравнение западные страны, где этот показатель составляет 40-80%.
Вместе с тем он подчеркнул, что это не повод для ослабления внимания к этим вопросам со стороны властей. "Необходимо создать гарантии от появления так называемых "пузырей". Я прошу Правительство, Центральный банк и Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) внимательно поработать в этом направлении", - сказал глава государства.
Президент РФ также обратил внимание на необходимость дальнейшего роста ипотечного кредитования, снижения процентных ставок. "В этом году будет выдано более миллиона таких кредитов на сумму около 2 трлн рублей, а текущая ставка по ипотеке впервые опустилась ниже 10%", - констатировал Путин.
Глава государства также отметил, что, несмотря на экономические трудности, строительная отрасль сохраняет хорошие темпы развития, что связано, в том числе с развитием рынка ипотечного кредитования.
"Считаю, что мы вышли на такой уровень, обладаем такими ресурсами, чтобы ставить перед собой стратегическую, общенациональную задачу, я уже говорил об этом несколько раз, а именно: в предстоящие годы значительно повысить доступность жилья для наших граждан и прежде всего для молодых семей", - цитирует главу государства "Интерфакс".
Путин отметил, что сегодня 35% российских семей по экспертным оценкам имеют реальную возможность улучшить жилищные условия с помощью банковских кредитов. "К 2025 году их должно стать больше половины", - сказал он.
При этом задолженность по ипотечным кредитам в РФ, по его словам, не вызывает опасений. "У нас в целом показатели хорошие. Они не внушают никаких опасений. Задолженность в России по ипотеке составляет 5% ВВП", - констатировал Путин. Глава государства также привёл в сравнение западные страны, где этот показатель составляет 40-80%.
Вместе с тем он подчеркнул, что это не повод для ослабления внимания к этим вопросам со стороны властей. "Необходимо создать гарантии от появления так называемых "пузырей". Я прошу Правительство, Центральный банк и Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) внимательно поработать в этом направлении", - сказал глава государства.
Президент РФ также обратил внимание на необходимость дальнейшего роста ипотечного кредитования, снижения процентных ставок. "В этом году будет выдано более миллиона таких кредитов на сумму около 2 трлн рублей, а текущая ставка по ипотеке впервые опустилась ниже 10%", - констатировал Путин.
Глава государства также отметил, что, несмотря на экономические трудности, строительная отрасль сохраняет хорошие темпы развития, что связано, в том числе с развитием рынка ипотечного кредитования.
Источник: Единая Россия