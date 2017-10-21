Путин обратил внимание молодежи на этический аспект в развитии человечества
21.10.2017, 21:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Человечество вступает в такой период своего развития, когда отказ от морально-нравственных ценностей может привести к катастрофическим последствиям. Такое мнение Президент РФ Владимир Путин высказал на встрече с участниками Международного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
"Важное обстоятельство для всех нас, вне зависимости от того, чем мы занимаемся или будем заниматься в будущем, - это морально-нравственная составляющая нашего дела, любого", - цитирует Путина "Интерфакс".
По словам главы государства, "человечество может вступить и, скорее всего, вступит в ближайшее время в очень сложный и ответственный период своего развития и существования". "То, что я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы. Поэтому, чем бы мы ни занимались, мы никогда не должны забывать про нравственные, этические основы нашего дела", - сказал Президент РФ.
Он подчеркнул, что "все, что мы будем делать, должно идти на пользу людям, укреплять человека, а не разрушать его".
Глава государства также выразил надежду на то, что авторы проектов, приехавшие в Сочи на фестиваль, будут это учитывать, развивая их в будущем.
"Важное обстоятельство для всех нас, вне зависимости от того, чем мы занимаемся или будем заниматься в будущем, - это морально-нравственная составляющая нашего дела, любого", - цитирует Путина "Интерфакс".
По словам главы государства, "человечество может вступить и, скорее всего, вступит в ближайшее время в очень сложный и ответственный период своего развития и существования". "То, что я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы. Поэтому, чем бы мы ни занимались, мы никогда не должны забывать про нравственные, этические основы нашего дела", - сказал Президент РФ.
Он подчеркнул, что "все, что мы будем делать, должно идти на пользу людям, укреплять человека, а не разрушать его".
Глава государства также выразил надежду на то, что авторы проектов, приехавшие в Сочи на фестиваль, будут это учитывать, развивая их в будущем.
Источник: Единая Россия