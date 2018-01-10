Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров
10.01.2018, 23:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин одобрил обновлённый состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства. Как передаёт ТАСС со ссылкой на сайт Кремля, в состав резерва вошли 143 человека - представители федеральных и региональных государственных органов, органов местного самоуправления, иных организаций.
После утверждения предыдущего состава резерва в ноябре 2016 года восемь человек назначены Президентом исполняющими обязанности высшего должностного лица субъекта РФ (Республика Бурятия, Удмуртская Республика, Воронежская, Ивановская, Нижегородская, Новосибирская, Рязанская области, Ненецкий автономный округ); четыре человека назначены главой государства на руководящие должности в федеральных органах исполнительной власти (министр экономического развития, директор Федеральной службы судебных приставов и его заместитель, заместитель министра иностранных дел).
Всего получили новые назначения 44 представителя резерва.
После утверждения предыдущего состава резерва в ноябре 2016 года восемь человек назначены Президентом исполняющими обязанности высшего должностного лица субъекта РФ (Республика Бурятия, Удмуртская Республика, Воронежская, Ивановская, Нижегородская, Новосибирская, Рязанская области, Ненецкий автономный округ); четыре человека назначены главой государства на руководящие должности в федеральных органах исполнительной власти (министр экономического развития, директор Федеральной службы судебных приставов и его заместитель, заместитель министра иностранных дел).
Всего получили новые назначения 44 представителя резерва.
Источник: Единая Россия