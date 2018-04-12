ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот у послов иностранных государств, которая прошла в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца, отметил позитивную динамику торгово-экономических связей с Республикой Корея.

В прошлом году объём товарооборота между двумя странами увеличился более чем на 27% – до 19 с лишним миллиардов долларов. Корейские инвесторы принимают участие в программах по ускоренному развитию Дальнего Востока России. Вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную проблематику, включая ситуацию на Корейском полуострове, планируется обсудить с Президентом Мун Чжэ Ином в ходе его визита в Россию в июне этого года, заявил Путин.

Напомним, сотрудничество России и Республики Корея на Дальнем Востоке проходит сразу по нескольким направлениям. В частности, активно обсуждается инициатива "9 мостов", с которой выступил Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Она заключается в развитии сотрудничества в девяти направлениях, среди которых – инвестиции в Дальний Восток, судостроение, портовая инфраструктура, Северный морской путь. Стратегия "9 мостов" была поддержана Президентом РФ Владимиром Путиным и Председателем Правительства России Дмитрием Медведевым.

На сегодняшний день в рамках новых механизмов развития Дальнего Востока реализуется 10 инвестиционных проектов с участием капитала из Республики Корея с общим объёмом инвестиций 434 млн долларов США. Для привлечения новых инвесторов планируется регулярно проводить День корейского инвестора, организуемый Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Корейским Агентством содействия торговле и инвестициям.