ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Новосибирской области успешно реализуются инициативы, нацеленные на поддержку предпринимательства, заявил Президент РФ Владимир Путин, поздравивший жителей Новосибирской области с 80-летием со дня образования региона.

"Отрадно, что заложенный вашими предшественниками потенциал сегодня приумножается. Сибиряки всегда славились трудолюбием и особой, деловой хваткой. И потому в области успешно реализуются масштабные инициативы, нацеленные на поддержку предпринимательской активности, выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, создание новых, современных рабочих мест", — говорится в телеграмме Президента РФ, размещённой на сайте Кремля.

Путин также подчеркнул, что эффективно используются возможности региона как ключевого транспортного узла Сибири для расширения межрегиональных и международных связей.