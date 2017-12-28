ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В сирийской операции участвовали более 48 тыс. российских военнослужащих, они справились на "отлично", заявил президент РФ Владимир Путин.

"За два с небольшим года в операции в Сирии приняли участие более 48 тысяч наших офицеров и солдат", - сказал Путин на церемонии награждения российских военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции в Сирии.

Он подчеркнул, что это представители практически всех воинских профессий: лётчики и моряки, военнослужащие спецподразделений и военной полиции, сапёры, разведчики, связисты, специалисты медицинской службы, офицеры органов управления.

"Вы достойно, на "отлично" выполняли сложнейшие задачи на сирийской земле и вернулись на Родину, к своим родным и близким", - заявил Путин.

Он поблагодарил приглашённых в Кремль военных и всех их сослуживцев "за профессионализм и самоотверженность, за верность воинскому долгу и присяге". "Самые тёплые слова - военнослужащим-женщинам. Вместе с однополчанами вы несли все тяготы службы, были там, где трудно. Спасибо вам", - сказал глава государства.

Он также сообщил, что семьям погибших военнослужащих в Сирии будет оказываться постоянная поддержка.

"Мы всегда будем помнить наших товарищей, павших при исполнении боевых задач. Они погибли, защищая Россию. Их имена будут навечно записаны в списки частей, в которых они служили. Семьи, родители, дети, родные и близкие всех, кого мы потеряли, всегда будут окружены нашей заботой и поддержкой", - сказал Путин. "Мы всё сделаем для этого», - подчеркнул президент РФ.