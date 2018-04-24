24.04.2018, 21:05
Путин поддержал идею расширения сферы использования системы ГЛОНАСС
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым продолжать использование системы ГЛОНАСС для перехода к "Умному городу", сообщает сайт Кремля.
На встрече с главой государства вице-премьер Дмитрий Рогозин отметил, что совмещение систем "ЭРА-ГЛОНАСС", "Безопасный город" и "Система-112" технически возможно. "Это будут единые колл-центры, единые возможности перехода "Безопасного города" к "Умному городу". То есть ГЛОНАСС будет внедрён, в том числе, в этих технологиях", - сказал вице-премьер.
"Так и нужно сделать, имея в виду те положительные результаты, которые показывает внедрение ГЛОНАСС в тех сегментах, о которых вы сказали, - при дорожно-транспортных происшествиях", - указал Путин.
Глава государства отметил, что смертность на дорогах сократилась на 32%. "Это очень серьёзный результат, причём положительный, поэтому нужно двигаться дальше", - отметил Президент РФ.
На встрече с главой государства вице-премьер Дмитрий Рогозин отметил, что совмещение систем "ЭРА-ГЛОНАСС", "Безопасный город" и "Система-112" технически возможно. "Это будут единые колл-центры, единые возможности перехода "Безопасного города" к "Умному городу". То есть ГЛОНАСС будет внедрён, в том числе, в этих технологиях", - сказал вице-премьер.
"Так и нужно сделать, имея в виду те положительные результаты, которые показывает внедрение ГЛОНАСС в тех сегментах, о которых вы сказали, - при дорожно-транспортных происшествиях", - указал Путин.
Глава государства отметил, что смертность на дорогах сократилась на 32%. "Это очень серьёзный результат, причём положительный, поэтому нужно двигаться дальше", - отметил Президент РФ.
Источник: Единая Россия