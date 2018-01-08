Закон нацелен на совершенствование законодательства в сфере закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Речь идёт об определении аккредитованных международных рейтинговых агентств в качестве единственных поставщиков услуг по присвоению и поддержанию кредитных рейтингов России, ее регионов и муниципалитетов. Новым законом для органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления предусматривается возможность закупок у единственного исполнителя услуг по осуществлению рейтинговых действий юридическими лицами, признаваемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации кредитными рейтинговыми агентствами, а также иностранными юридическими лицами, осуществляющими рейтинговые действия за пределами территории Российской Федерации.

– В высоких кредитных рейтингах сегодня заинтересованы многие крупные города и практически все регионы России. Не исключение и наша республика. Наличие рейтингов, пользующихся доверием во всём мире, необходимо для привлечения инвесторов в регионы страны, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. - Поскольку число аккредитованных Министерством финансов Российской Федерации международных рейтинговых агентств невелико, при проведении конкурса на составление рейтинга изначально отсутствует конкурсная ситуация. В связи с этим нами и была внесена в Государственную Думу соответствующая законодательная инициатива. На этапе рассмотрения в нижней палате российского парламента предложенный нами законопроект дорабатывался, совершенствовался. В итоге незадолго до Нового года он был принят Государственной Думой, получил одобрение Совета Федерации, а теперь подписан главой государства.