04.04.2018, 16:58
Путин подписал закон о праве собственников жилья платить за ЖКУ без посредников
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет потребителям коммунальных услуг напрямую заключать договор с ресурсоснабжающими организациями (РСО) без участия управляющей компании. Документ, принятый Государственной Думой 23 марта и одобренный Советом Федерации 28 марта, опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, граждане получат право на общем собрании собственников жилья в многоквартирном доме (МКД) принимать решение о заключении договора напрямую с ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами при управлении таким домом управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом.
C момента вступления в силу закона сами ресурсоснабжающие организации смогут отказаться в одностороннем порядке от договора на снабжение коммунальными услугами и перейти на прямые договорные отношения с потребителем в случае наличия задолженности в размере более двух среднемесячных объёмов у управляющих компаний перед РСО.
Кроме того, на федеральном уровне закрепляется методика регулирования стоимости содержания жилых помещений. При этом органы государственного жилищного надзора наделяются полномочиями, направленными на соблюдение требований к обоснованности размера платы за содержание жилого помещения для собственников, которые не приняли решение о выборе способа управления МКД и об установлении размера этой платы.
Путин также подписал закон о запрете коммерческой рекламы на квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг. Документ, одобренный Советом Федерации 28 марта, опубликован на официальном портале правовой информации.
Действующее законодательство теперь дополняется требованием: "Не допускается размещение рекламы на платёжных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов". В законе уточняется, что данное положение "не распространяется на социальную рекламу и справочно-информационные сведения".
Закон вступает в силу по истечении 60 дней после его официального опубликования.
Согласно закону, граждане получат право на общем собрании собственников жилья в многоквартирном доме (МКД) принимать решение о заключении договора напрямую с ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами при управлении таким домом управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом.
C момента вступления в силу закона сами ресурсоснабжающие организации смогут отказаться в одностороннем порядке от договора на снабжение коммунальными услугами и перейти на прямые договорные отношения с потребителем в случае наличия задолженности в размере более двух среднемесячных объёмов у управляющих компаний перед РСО.
Кроме того, на федеральном уровне закрепляется методика регулирования стоимости содержания жилых помещений. При этом органы государственного жилищного надзора наделяются полномочиями, направленными на соблюдение требований к обоснованности размера платы за содержание жилого помещения для собственников, которые не приняли решение о выборе способа управления МКД и об установлении размера этой платы.
Путин также подписал закон о запрете коммерческой рекламы на квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг. Документ, одобренный Советом Федерации 28 марта, опубликован на официальном портале правовой информации.
Действующее законодательство теперь дополняется требованием: "Не допускается размещение рекламы на платёжных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов". В законе уточняется, что данное положение "не распространяется на социальную рекламу и справочно-информационные сведения".
Закон вступает в силу по истечении 60 дней после его официального опубликования.
Источник: Единая Россия