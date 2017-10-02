Путин подписал закон о внесении проекта бюджета в Госдуму в электронном виде
02.10.2017, 15:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ».
Принятые поправки направлены на оптимизацию процедуры внесения в Государственную Думу проекта закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Таким образом изменён порядок представления документов и материалов. Отныне главный финансовый документ страны будет вноситься в электронной форме путём его размещения в интернете.
Этим же законопроектом Путин приостановил до 1 января 2018 года действие положений Бюджетного кодекса РФ, устанавливающих срок принятия федеральных законов, законов субъектов и муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджетов бюджетной системы России.
Принятые поправки направлены на оптимизацию процедуры внесения в Государственную Думу проекта закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Таким образом изменён порядок представления документов и материалов. Отныне главный финансовый документ страны будет вноситься в электронной форме путём его размещения в интернете.
Этим же законопроектом Путин приостановил до 1 января 2018 года действие положений Бюджетного кодекса РФ, устанавливающих срок принятия федеральных законов, законов субъектов и муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджетов бюджетной системы России.
Источник: Единая Россия