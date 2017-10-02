ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ».

Принятые поправки направлены на оптимизацию процедуры внесения в Государственную Думу проекта закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Таким образом изменён порядок представления документов и материалов. Отныне главный финансовый документ страны будет вноситься в электронной форме путём его размещения в интернете.

Этим же законопроектом Путин приостановил до 1 января 2018 года действие положений Бюджетного кодекса РФ, устанавливающих срок принятия федеральных законов, законов субъектов и муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджетов бюджетной системы России.