Путин пожелал спортсменам на Олимпиаде-2018 сосредоточиться на спортивной борьбе
01.02.2018, 16:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин пожелал российским спортсменам, отправляющимся на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, сосредоточиться на спортивной борьбе и не думать о негативе, что сопровождал их подготовку, сообщает РИА Новости.
"Вам нужно сосредоточиться на результате и на победе. Всё, что происходит вокруг спорта и вокруг наших спортсменов, не должно вас отвлекать", - подчеркнул Путин в ходе встречи со спортсменами - участниками XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года.
По словам Президента РФ, Россия рассчитывает, что международные спортивные организации не будут превращаться в департаменты государственных учреждений отдельных стран, какими бы могущественными они порой ни казались.
"Мы, конечно, очень переживаем за наших спортсменов, которым не удалось поехать на Олимпийские игры. Мы сделаем всё для того, чтобы их поддержать", - заверил Путин.
Глава государства также заявил, что Россия всегда поддерживала и будет поддерживать идею чистого спорта. "Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми спорту событиями, явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или ещё с чем-то", - подчеркнул Путин.
"Но втройне тяжелее, когда в стране, в данном случае, в нашей стране, в этой связи складывается такая сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счёт. Это создаёт совсем тяжёлые условия для достижения результата", - добавил он.
"Простите нас за то, что не смогли вас от этого оградить", - сказал Президент РФ.
"Я хотел бы вам пожелать, чтобы вы не думали ни о чём, что сопровождает подготовку к Олимпийским играм в последнее время, и не думали ни о чём, о чём я говорил, а сосредоточились на спортивной борьбе. Чтобы вы знали, что за вами, как обычно, следят сотни тысяч, миллионы болельщиков, которые вас любят и надеются на вашу победу", - заявил Путин, пожелав спортсменам побед и удачи.
"Вам нужно сосредоточиться на результате и на победе. Всё, что происходит вокруг спорта и вокруг наших спортсменов, не должно вас отвлекать", - подчеркнул Путин в ходе встречи со спортсменами - участниками XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года.
По словам Президента РФ, Россия рассчитывает, что международные спортивные организации не будут превращаться в департаменты государственных учреждений отдельных стран, какими бы могущественными они порой ни казались.
"Мы, конечно, очень переживаем за наших спортсменов, которым не удалось поехать на Олимпийские игры. Мы сделаем всё для того, чтобы их поддержать", - заверил Путин.
Глава государства также заявил, что Россия всегда поддерживала и будет поддерживать идею чистого спорта. "Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми спорту событиями, явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или ещё с чем-то", - подчеркнул Путин.
"Но втройне тяжелее, когда в стране, в данном случае, в нашей стране, в этой связи складывается такая сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счёт. Это создаёт совсем тяжёлые условия для достижения результата", - добавил он.
"Простите нас за то, что не смогли вас от этого оградить", - сказал Президент РФ.
"Я хотел бы вам пожелать, чтобы вы не думали ни о чём, что сопровождает подготовку к Олимпийским играм в последнее время, и не думали ни о чём, о чём я говорил, а сосредоточились на спортивной борьбе. Чтобы вы знали, что за вами, как обычно, следят сотни тысяч, миллионы болельщиков, которые вас любят и надеются на вашу победу", - заявил Путин, пожелав спортсменам побед и удачи.
Источник: Единая Россия