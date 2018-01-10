Путин пообещал сохранение бесплатного высшего образования в РФ
10.01.2018, 17:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что бесплатное высшее образование в РФ сохранится. Об этом он заявил на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода.
"Нет, здесь (в системе высшего образования) принципиальных изменений не будет. Платная часть она есть и будет существовать, но бесплатное образование, безусловно, сохранится", - цитирует главу государства ТАСС.
Президент также отметил, что считает систему Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который сдают выпускники школ, достаточно эффективной, но признаёт, что она может совершенствоваться.
"Что касается ЕГЭ, то нам лучше не вдаваться сейчас в детали, не углубляться в эту дискуссию... есть плюсы и минусы. Сейчас не буду говорить о минусах, они тоже есть, но плюсы заключаются в том, что количество ребят-абитуриентов не из столичных городов резко увеличилось после введения ЕГЭ", - констатировал он.
По оценке Путина, в России "талантливых людей примерно одинаково по географии во всех населённых пунктах". "Вопрос - как туда добраться, как поступить [в высшее учебное заведение]. ЕГЭ уравнивает в этом смысле всех поступающих абитуриентов", - считает он, отмечая, что "притом что есть и минусы, всё-таки эта система работает, её нужно совершенствовать".
"Нет, здесь (в системе высшего образования) принципиальных изменений не будет. Платная часть она есть и будет существовать, но бесплатное образование, безусловно, сохранится", - цитирует главу государства ТАСС.
Президент также отметил, что считает систему Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который сдают выпускники школ, достаточно эффективной, но признаёт, что она может совершенствоваться.
"Что касается ЕГЭ, то нам лучше не вдаваться сейчас в детали, не углубляться в эту дискуссию... есть плюсы и минусы. Сейчас не буду говорить о минусах, они тоже есть, но плюсы заключаются в том, что количество ребят-абитуриентов не из столичных городов резко увеличилось после введения ЕГЭ", - констатировал он.
По оценке Путина, в России "талантливых людей примерно одинаково по географии во всех населённых пунктах". "Вопрос - как туда добраться, как поступить [в высшее учебное заведение]. ЕГЭ уравнивает в этом смысле всех поступающих абитуриентов", - считает он, отмечая, что "притом что есть и минусы, всё-таки эта система работает, её нужно совершенствовать".
Источник: Единая Россия