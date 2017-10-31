ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству экономического развития РФ разобраться с ситуацией в сфере строительства в регионах и муниципалитетах.

"Надо смотреть не только, что происходит глобально на федеральном уровне… надо вниз опускаться, смотреть, что там происходит. Там безобразия, знаете, сколько, на каждом шагу там проблемы создают. Вот куда надо залезать, не стесняться", — сказал Путин на встрече с членами кабмина.

Он отметил, что не нужно в этом случае стесняться того, чтобы нарушить права местных или региональных органов власти. "Нужно смотреть, что там происходит, методически хотя бы им помогать, корректировать с помощью федерального законодательства", — добавил Президент.