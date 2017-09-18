Путин поручил Правительству проанализировать вопрос ценообразования на авиабилеты экономкласса
18.09.2017, 15:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству проанализировать вопрос формирования цен на авиабилеты экономкласса с использованием компьютерных систем.
Кабмину РФ также поручено проанализировать деятельность операторов морских портов в части соблюдения интересов России как акционера при установлении цен, распределении доходов, а также уплаты государству арендных платежей.
Доклад по данным поручениям должен быть представлен до 1 марта 2018 года.
Источник: Единая Россия